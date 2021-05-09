РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мая. В День Победы во дворах ветеранов Великой Отечественной войны в Королеве провели парады и концерты, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Артисты исполнили песни военных лет, депутаты, сотрудники администрации и волонтеры вручили ветеранам подарки и цветы с благодарностью за мирное небо.

«Главные герои сегодняшнего праздника - наши уважаемые ветераны! Низкий поклон за спасенный мир и чистое небо!» - сказал глава города Александр Ходырев.

Акция «Парад у дома ветерана» прошла во дворах, где живут победители. Многие ветераны лично принимали поздравления, кто-то по состоянию здоровья смог посмотреть парад из окна, но для каждого были важны внимание и искренняя благодарность.