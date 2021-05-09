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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На Красной площади в столице завершился парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад начался на Красной площади в 10:00. Его открыл министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.
На трибунах парад смотрели президент России Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, ветераны ВОВ и другие приглашенные гости.
«Дорогие наши ветераны! Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине. Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. Одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну. Одержали над нацизмом безоговорочную Победу и прославили в веках 9 мая 1945 года», - сказал Путин.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В этом году в составе пеших парадных расчетов по Красной площади прошли 12 018 человек, проехала 191 единица военной техники.
Также в небе пролетели 76 вертолетов и самолетов.
В финале военного парада сводный оркестр исполнил песню «Победа остается молодой».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве.
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