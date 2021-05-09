РИАМО - 9 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днем Победы и отметил, что память о ВОВ живет в сердцах людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«9 Мая – священная дата, главный для всех нас праздник. Он одновременно наполнен и радостью, и скорбью. Победа над гитлеровским фашизмом далась огромной ценой – миллионами погибших, разрушенными городами и селами, голодом и разорением», - отметил Брынцалов.

По его словам, несмотря на трудности и потери в ходе войны, народ сумел отстоять свободу и независимость своей Родины. Солдаты остановили врага под Москвой, Сталинградом и Курском, разгромили фашистов.

«Очень важно, что священная память о Великой Отечественной войне живет в наших сердцах, переходит от поколения к поколению. Она воплощается в больших и малых делах, помогает воспитывать настоящих патриотов, передавать современной молодежи эстафету памяти», - добавил спикер подмосковного парламента.

Он подчеркнул, что люди не забудут тех, кто погиб в ВОВ. Война коснулась каждого дома и каждой семьи.

«Мы никогда не забудем каким невероятным напряжением сил был остановлен враг на нашей подмосковной земле под стенами столицы, наших земляков, навечно вписавших свои имена в историю. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла», - сказал Брынцалов.

Он пожелал ветеранам, труженикам тыла и их семьям здоровья, долголетия, благополучия, мирного неба.