РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей городского округа с 76-летием Великой Победы и пожелал им мира.

9 мая – святой праздник для каждого жителя страны, олицетворяющий победу добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. В каждой семье есть истории о героических поступках во имя свободы, чести и мирной жизни, память о которых передается от поколения к поколению.

«Дорогие жители, уважаемые ветераны! Балашиха с первых дней делала все возможное для приближения Победы: более 20 тыс. жителей ушли на фронт, более 8 тыс. трудились в тылу. Наши предприятия перестроили производства под нужды фронта. Около 9 тыс. человек, к сожалению, не вернулись домой с полей сражений», – написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он пожелал в День Победы мира и благополучия.

«Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед – к новым подвигам, успехам и достижениям. Низкий поклон нашим ветеранам!» – заключил Юров.