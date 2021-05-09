РИАМО - 9 мая. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду по окончании парада Победы, сообщается на сайте президента России.

Церемония возложения завершилась исполнением гимнов России и Таджикистана и торжественным маршем военнослужащих роты почетного караула.

Затем Путин и Рахмон возложили цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

Ранее на Красной площади в столице прошел парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в составе пеших парадных расчетов по Красной площади прошли 12 018 человек.

Также по брусчатке в центре города проехала 191 единица военной техники. Над центром столицы пролетели 76 вертолетов и самолетов.