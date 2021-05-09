РИАМО - 9 мая. Воспитанники Первого московского кадетского корпуса приняли участие в военном параде на Красной площади, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Торжественным маршем по Красной площади прошли 250 юношей и девушек в юнармейской форме во главе с первым заместителем начальника главного штаба «Юнармии», директором учебно-методического центра «Авангард» Дарьей Борисовой.

Как отметил директор Первого московского кадетского корпуса, генерал-майор Владимир Крымский, кадеты участвуют в параде Победы с 2017 года.

«В составе парадного расчета были кадеты десятых классов, уже участвовавшие в парадах и торжественных маршах. К ним присоединились кадеты, которые готовились к первому в их жизни параду. Опытные товарищи помогали новичкам, делились с ними навыками и секретами, помогающими преодолевать сложности подготовки», - сказал Крымский.

Он добавил, что для участия в параде кадеты проходили строгий отбор, в парадный расчет отобрали лучших.

Первый московский кадетский корпус — активный участник программы профильного и предпрофессионального образования «Кадетский класс в московской школе», оператором которого является центр «Патриот. Спорт».

«Парадные расчеты формируют из учащихся Первого московского кадетского корпуса, показавших хорошую успеваемость по всем предметам и отличные навыки строевой подготовки. Ребята упорно тренируются, чтобы пройти торжественным маршем по главной площади страны, поприветствовать ветеранов и стать частью этого великого праздника», — отметил директор московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

Ученик 10 класса Первого московского кадетского корпуса Максим Викулин, принявший участие в параде, признался, что испытывал огромную ответственность перед ветеранами на трибунах и всей страной.

«Ступаешь на брусчатку площади одним человеком, а выходишь совсем другим – обновленным. Неслучайно это место называют сердцем России», - сказал Максим.

Воспитанница кадетского корпуса Диана Невеселова отметила, что свое участие в параде посвятила прадеду-фронтовику.

В этом году в параде Победы приняли участие более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади проехала военная техника, в том числе советские танки Т-34 и новейший Т-14 «Армата». В воздушной части парада приняли участие более 70 самолетов и вертолетов.