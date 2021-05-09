РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мая. Мотопробег клуба «Ночные волки» в честь Дня Победы состоялся в Королеве в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

9 мая Россия празднует 76 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Королеве поздравляют ветеранов, традиционно прошел и мотопробег.

Байкеры стартовали от мемориала Славы и проехали по всем памятникам воинам, павшим в боях за Родину. У памятников участники пробега возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.