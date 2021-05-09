РИАМО - 9 мая. Ветераны Великой Отечественной войны, их судьбы и преданность Родине являются примером для россиян, сообщил президент страны Владимир Путин.
На Красной площади в столице прошел парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Наши ветераны, их судьбы, их преданность Родине – это пример для нас. Вершина, к которой мы должны стремиться, и утверждать значимость, ценность грандиозной Победы в наших помыслах и поступках. В наших делах и будущих свершениях во имя Отечества. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы!» – сказал Путин.
Ранее глава государства подчеркнул, что Россия будет защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность жителей.
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