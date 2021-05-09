«Наши ветераны, их судьбы, их преданность Родине – это пример для нас. Вершина, к которой мы должны стремиться, и утверждать значимость, ценность грандиозной Победы в наших помыслах и поступках. В наших делах и будущих свершениях во имя Отечества. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы!» – сказал Путин.