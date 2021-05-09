РИАМО - 9 мая. Россия будет обеспечивать безопасность и защищать свои национальные интересы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

На Красной площади в столице прошел парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне», - отметил президент.

Рн подчеркнул, что история требует делать выводы и извлекать уроки. При этом, к сожалению, идеологии нацистов в мире снова вновь пытаются продвигать. Также есть попытки переписать историю, «оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».

«Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал Победу. И мы всегда будем гордиться их подвигом. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа», - добавил Путин.

Он отметил, что надежные гарантии безопасности и защиты интересов страны - Вооруженные Силы РФ, которые являются наследниками солдат Победы. Такой гарантией является и совместная работа в стране ради развития России, а также благополучия семей.