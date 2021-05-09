РИАМО - 9 мая. Столичные врачи вылечили от коронавируса за последние сутки еще 2134 пациента, сообщает московский оперштаб.

С начала пандемии число вылечившихся от инфекции составило 1 008 676 человек.

Также за последние 24 часа в столице выявили 2828 новых случаев заражения. В столичные больницы отправлены 1150 Covid-пациентов. Еще за сутки не удалось спасти 58 человек, у которых диагностировали коронавирус.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от инфекции. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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