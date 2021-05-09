РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. В День Победы в поселке Красково Люберец открыли памятную доску участнику ВОВ, военному летчику 1 класса, председателю совета ветеранов поселка и почетному ветерану Подмосковья Георгию Новикову, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Доску открыли по адресу: 2-ая Заводская, дом 20/1. В этом доме Георгий Иванович жил с 2009 по 2020 год. На торжественном открытии присутствовали глава городского округа Владимир Ружицкий, председатель совета ветеранов Люберец Юрий Орехов, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

«Мы сегодня находимся у знаменитого дома, в котором проживал всеми нами любимый Георгий Иванович. Все, кто с ним общался, так или иначе получали удовольствие от общения. Он никогда не был в унынии, у него на любые проблемы были решения. Он верил в добро, его семье повезло, что у них такой отец и дедушка», - сказал Ружицкий.

Новиков за заслуги перед Родиной был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды дважды, медалями за боевые заслуги и за Победу.

Также на открытии вручили памятные диски с песнями Георгия Ивановича его семье и Юрию Орехову.