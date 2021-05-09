РИАМО - 9 мая. На Красной площади в столице завершился парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИАМО.

Парад начался на Красной площади в 10:00. Его открыл министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

На трибунах парад смотрели президент России Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, ветераны ВОВ и другие приглашенные гости.

«Дорогие наши ветераны! Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине. Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. Одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну. Одержали над нацизмом безоговорочную Победу и прославили в веках 9 мая 1945 года», - сказал Путин.

Он добавил, что люди всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли. За подмосковные поля, карельские скалы и перевалы Кавказа, леса Вязьмы и Новгорода, за берега Балтики и Днепра, волжские и донские степи.

В этом году в составе пеших парадных расчетов по Красной площади прошли 12 018 человек, проехала 191 единица военной техники, в небе пролетели 76 вертолетов и самолетов.

В финале военного парада сводный оркестр исполнил песню «Победа остается молодой».

В этом году ситуация с коронавирусом позволила провести парад Победы 9 мая. В прошлом году все массовые мероприятия были отменены, а парад был перенесен на июнь.

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