РИАМО - 9 мая. Великая Отечественная война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В центре столицы проходит парад Победы.

«В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в нашей истории. Враг напал на нашу страну, пришел на нашу землю, чтобы убивать, сеять смерть и боль, ужас и несметные страдания», - сказал Путин во время выступления на параде Победы в Москве.

Он подчеркнул, что враги хотели не только свергнуть политический строй в стране, но и стереть с лица земли народы. В ответ на нападение в людях выросло неодолимое чувство решимости отразить нашествие. Советский народ отстоял свою землю и освободил Европу от фашистов.

Путин отметил и подвиг солдатских матерей, которые ежедневно ждали весточки с полей сражений, а также подвиг медиков, спасавших раненых.