РИАМО - 9 мая. Великая Отечественная война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В центре столицы проходит парад Победы.
Он подчеркнул, что враги хотели не только свергнуть политический строй в стране, но и стереть с лица земли народы. В ответ на нападение в людях выросло неодолимое чувство решимости отразить нашествие. Советский народ отстоял свою землю и освободил Европу от фашистов.
Путин отметил и подвиг солдатских матерей, которые ежедневно ждали весточки с полей сражений, а также подвиг медиков, спасавших раненых.
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