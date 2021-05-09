РИАМО - 9 мая. Воздушная часть парада Победы началась в Москве, в небо взмыли вертолеты и самолеты, передает корреспондент РИАМО.

Среди участников воздушного парада – группа вертолетов Ми-26, Ми-8, Ми-35с, Ми-24, Ка-52 и другие. Участвуют и самолеты – МиГ-31К, Су-57, Су-34, Су-30СМ, Миг-29, Су-25БМ. Всего в параде задействовано 76 вертолетов и самолетов.

В этом году в праздничном мероприятии на Красной площади участвуют более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц техники.

Президент России Владимир Путин присутствует на Красной площади, где проходит военный парад. Вместе с российским лидером за парадом наблюдает президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

В этом году из-за сильных дождей и облачности 8 мая прохождение этой части парада оставалось под сомнением. В мегаполисе накануне сутки не прекращался дождь. Воздушную часть могли отменить.