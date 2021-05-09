РИАМО - 9 мая. В стране всегда будут помнить величественный подвиг, который совершил советский народ в борьбе с фашизмом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
На Красной площади в Москве проходит парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Он добавил, что на войне люди всех национальностей и вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли. А доблесть воинов и несгибаемость мирных жителей страны были увековечены в высоком звании Городов-героев.
По его словам, на заводах в стране, а также в городах Казахстана и республиках Средней Азии люди делали все для Победы.
«Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников, вспоминаем фронтовиков, храбрых партизан и подпольщиков. Не проходящей болью отзываются в нас муки жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей, неисчислимые трагедии людей на оккупированных территориях», - сказал глава государства.
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