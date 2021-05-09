РИАМО - 9 мая. В стране всегда будут помнить величественный подвиг, который совершил советский народ в борьбе с фашизмом, сообщил президент РФ Владимир Путин.

На Красной площади в Москве проходит парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был един на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что на войне люди всех национальностей и вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли. А доблесть воинов и несгибаемость мирных жителей страны были увековечены в высоком звании Городов-героев.

По его словам, на заводах в стране, а также в городах Казахстана и республиках Средней Азии люди делали все для Победы.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников, вспоминаем фронтовиков, храбрых партизан и подпольщиков. Не проходящей болью отзываются в нас муки жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей, неисчислимые трагедии людей на оккупированных территориях», - сказал глава государства.