РИАМО - 9 мая. В столице за минувшие сутки подтвердили 2828 новых случаев Covid-19, всего в городе выявили 1 116 388 случаев коронавируса, сообщает московский оперштаб.

В столице можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится в поликлиниках города и выездных пунктах.

В общественных местах и транспорте Москвы следует соблюдать масочно-перчаточный режим.

За последние сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах.

За все время пандемии в стране зафиксировали 4 880 262 случая коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии вылечились 4 496 132 пациента, а умерло 113 326 человек.

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