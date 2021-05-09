РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил ветеранов ВОВ и жителей с 76-ой годовщиной Великой Победы и пожелал здоровья, благополучия, мирного неба.

«Для всех нас этот праздник – самый главный, самый дорогой! Это память и гордость всей страны, история каждой семьи, которую из поколения в поколение передают отцы и матери, бабушки и дедушки. К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы не можем отметить 9 Мая так, как это делали всегда. Но уверен, совсем скоро мы справимся с этим испытанием! Как справились наши ветераны со всеми тяготами войны. Ведь мы – их дети и внуки! Наследники поколения победителей!» – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что сегодня Великий день, и он наступил благодаря нашим героям – ветеранам.

«Низкий поклон им за мирное небо! Друзья! От всего сердца поздравляю вас с праздником! Желаю здоровья, стабильности, благополучия, достатка, мирного неба! С Днем нашей Великой Победы!» - заключил глава.