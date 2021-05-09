РИАМО - 9 мая. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей России с Днем Победы, он назвал праздник священным для страны.
В столице на Красной площади проходит парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Он добавил, что в России чтят и гордятся поколением победителей.
«Дорогие наши ветераны! Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине. Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. Одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну», - сказал президент.
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