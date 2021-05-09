РИАМО - 9 мая. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей России с Днем Победы, он назвал праздник священным для страны.

В столице на Красной площади проходит парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Поздравляю вас с Днем Победы! Победы колоссального, исторического значения для судеб всего мира. С праздником, который был, есть и будет для России, для нашего народа священным. Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм. Наш по праву наследников поколения победителей», - отметил Путин.

Он добавил, что в России чтят и гордятся поколением победителей.

«Дорогие наши ветераны! Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине. Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. Одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну», - сказал президент.

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