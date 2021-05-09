РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Подольские поисковики нашли останки трех павших солдат в Малоярославецком районе Калужской области, по предварительному заключению, они могут быть Подольскими курсантами, сообщила замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот.

После открытия 23 апреля «Вахты Памяти» с 30 апреля по 6 мая отряды ВПО «Память» вышли на первую в 2021 году экспедицию по поиску погибших солдат, защищавших подступы к столице.

«Поисковики знали, где в текущем году приступить к работам, так как благодаря изучению немецких архивных документов руководителю организации Игорю Красильникову удалось определить в Малоярославецком районе примерное место расположения ДЗОТа, разбитого фашистами. Благодаря поисковым работам удалось найти останки и личные вещи трех бойцов Красной армии и по воинским знакам отличия предварительно сделать заключение, что погибшие - легендарные Подольские курсанты. Работы продолжаются», - написала Ропот в своем Instagram-аккаунте.