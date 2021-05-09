РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил жителей Подольска с Днем Победы и пожелал им благополучия, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сердечно поздравляю ветеранов и всех жителей Подмосковья с главным праздником нашей страны – Днем Победы! Я бесконечно рад тому, что все больше молодых людей принимает участие в акциях, проектах и мероприятиях, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Мы должны сделать все, чтобы подрастающее поколение знало правду о беспрецедентном в мировой истории подвиге советского народа, и понимало, какой ценой досталась эта Победа», – говорится в тексте поздравления.

Фетисов пожелал ветеранам округа доброго здоровья, благополучия и хорошего настроения, а всем горожанам – мирного неба и уверенности в своих силах.