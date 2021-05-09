РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. В воскресенье на площади перед Ледовым дворцом в подмосковной Балашихе в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит «Эстафета памяти», в ней принимают участие 10 школьных команд городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На празднике присутствуют начальник управления физкультуры, спорта и работы с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич, директор городского центра тестирования ГТО Антон Орешков, призер Олимпийских игр в Сеуле, депутат совета депутатов округа Марина Жирова.

«Сегодня празднование Дня Победы начинается с такого замечательного и традиционного спортивно-патриотического мероприятия, как «Эстафета памяти». В этом году она проходит в ином формате. Мы объединили легкоатлетическую эстафету с элементами ГТО. Участники проходят дистанцию, бегут отрезок 30 м, выполняют задания – элементы ГТО: отжимания, прыжки, весовые упражнения и передают эстафетную палочку своему партнеру», – сказал Тарасевич.

Он добавил, что в эстафете принимают участие около 10 команд – порядка 40 человек, прошедших отборочный этап городского фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных организаций в 2021 году. В каждой команде по 4 участника в двух возрастных ступенях комплекса ГТО: III ступень – 11-12 лет; IV ступень – 13-15 лет.

Тарасевич поздравил всех участников с праздником, пожелал показать сегодня все свои лучшие физические качества и победить.

В свою очередь, Орешков пожелал школьникам быть прилежными в учебе,помнить историю своей страны, любить родную Балашиху и хранить память о Великой Победе.