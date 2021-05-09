РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 мая. Депутаты Московской областной думы Олег Жолобов и Вячеслав Крымов поздравили жителей Домодедова с Днем Победы, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Необыкновенный праздник: слезы и радость рядом, поистине главная дата для нашей страны и всего мира – 9 мая – День Победы! Мы благодарим наших несокрушимых героев. Вспоминаем, проживаем с ветеранами все 1418 дней войны. Знать и помнить уроки истории обязательно – именно они помогут будущим поколениям сохранить хрупкий мир на нашей планете», – сказал Жолобов.

Он также пожелал домодедовцам мира, добра и здоровья.

Крымов отметил, что День Победы – это самый дорогой, священный для всего народа праздник.

«Мы гордимся величием подвигов отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от фашизма. Память о героизме, стойкости и силе духа фронтовиков и тружеников тыла будет жить в веках. Этот день – наша гордость и память, история нашей страны, история каждой семьи. День, когда мы вспоминаем тех, кого уже нет с нами, желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей», – сказал он.

Депутат поблагодарил ветеранов за их подвиг и отметил, что мир всегда будет помнить, какой ценой досталась Победа.

«Пускай ваши светлые имена и подвиги навсегда впишутся в летопись военных лет и будут свято чтиться будущим поколением», – заключил Крымов.