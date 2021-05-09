РИАМО - 9 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы и пожелал участникам войны и труженикам тыла здоровья и долголетия.
«Дорогие ветераны, дорогие москвичи! Поздравляю вас с праздником Победы! 76 лет отделяет нас от 9 мая 1945 года - целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла», - сказал мэр в видео, опубликованном на сайте mos.ru.
Он отметил, что за десятилетия, прошедшие после войны, выросло три поколения жителей столицы, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы.
По его словам, тем, кто родился в мирные времена, почти невозможно представить, что пережили отцы, деды, и прадеды.
«Но вспоминая их подвиг, мы сами становимся сильнее, мы лучше понимаем нашу историю, мы гордимся своей страной и ее прошлым, без которого невозможно будущее», - подчеркнул мэр.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии