РИАМО - 9 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы и пожелал участникам войны и труженикам тыла здоровья и долголетия.

«Дорогие ветераны, дорогие москвичи! Поздравляю вас с праздником Победы! 76 лет отделяет нас от 9 мая 1945 года - целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла», - сказал мэр в видео, опубликованном на сайте mos.ru.

Он отметил, что за десятилетия, прошедшие после войны, выросло три поколения жителей столицы, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы.

«И все же каждый год, когда наступает этот долгожданный праздник, нас охватывают особые чувства, и перед глазами, словно это было вчера, проходят тревожные сводки информбюро и паутина аэростатов в хмуром осеннем небе», - добавил Собянин.

По его словам, тем, кто родился в мирные времена, почти невозможно представить, что пережили отцы, деды, и прадеды.

«Но вспоминая их подвиг, мы сами становимся сильнее, мы лучше понимаем нашу историю, мы гордимся своей страной и ее прошлым, без которого невозможно будущее», - подчеркнул мэр.

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