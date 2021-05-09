РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 мая. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поздравил жителей округа с Днем Победы, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые домодедовцы! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Наш главный праздник объединяет не одно поколение домодедовцев – мы всегда отмечаем его вместе. <...> В каждой домодедовской семье есть свои герои, чьи фото мы бережно храним. Их подвиг отзывается в наших сердцах чувством бесконечной гордости, уважения и благодарности», – сказал Двойных.

Он отметил, что от событий начала Великой Отечественной войны нас отделяют уже восемь десятилетий, и сегодня уже трудно представить, какой ценой были завоеваны мир, свобода и независимость Родины. Глава добавил, что на нынешнем поколении – молодежи – лежит большая ответственность, и оно будет равняться на ветеранов, их стойкость, сплоченность, чтить светлую память и бессмертный подвиг советского народа-победителя.

«Дорогие наши ветераны, наши победители! Спасибо за ваш подвиг, за мир, свободу и мирное небо! Мы в неоплатном долгу перед вами! Здоровья вам, наши дорогие победители, заботы родных, близких вам людей и бодрости духа!» – заключил Двойных.