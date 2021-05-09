РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков поздравили ветеранов и жителей округа с Днем Победы и пожелали им счастья, сообщается на сайте администрации округа.

Уже более 7,5 мирных десятилетий отделяют современную Россию от той далекой и памятной весны 1945 года. Но не меркнет подвиг, совершенный советским народом и его доблестной армией в годы Великой Отечественной войны. Со временем все острее становится понимание огромного исторического значения победы над фашизмом, ставшей судьбоносным событием для мира и всего человечества. 9 Мая – это символ триумфа многонационального народа нашей страны, его силы духа, несокрушимости и беззаветной любви к своей Родине.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Подольска! Сердечно поздравляем вас с самым великим для всех нас праздником – Днем Победы! Мы склоняем головы перед светлой и вечной памятью погибших, перед нашими дорогими ветеранами, встречающими 76-ю годовщину Победы. И пусть второй год подряд из-за эпидемиологической ситуации мы не сможем все вместе пройти в строю «Бессмертного полка», наших ветеранов в этот святой день поздравят на дому песнями и теплыми словами их благодарные потомки», – говорится в тексте поздравления.

В народной памяти навечно останутся отвага и героизм Подольских курсантов, бойцов 43-й армии, других воинских соединений, мужественно сражавшихся и остановивших врага на южных подступах к столице, беспримерный подвиг Героя Советского Союза Виктора Талалихина, совершившего первый ночной таран в небе близ Подольска.

«Дорогие ветераны! В этот светлый и великий праздник примите наш низкий поклон за ваш бессмертный ратный и трудовой подвиг, беззаветную любовь к родной земле, которую вы передаете молодежи, своим детям, внукам, правнукам. От всего сердца желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, радостных событий! Счастья, благополучия и мирного неба над головой всем жителям округа! С Днем Великой Победы», – заключается в материале.