РИАМО - 9 мая. На Красной площади в столице начался праздничный парад Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИАМО.

Президент России Владимир Путин присутствует на военном параде. Вместе с ним за парадом наблюдает президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

В этом году в составе пеших парадных расчетов по Красной площади пройдут 12 018 человек. Среди них офицеры, сержанты, рота барабанщиков, батальон войск связи, инженерные войска РФ и другие.

Также по брусчатке в центре города проедет 191 единица военной техники. На параде будут представлены танки, боевые бронированные гусеничные машины, бронетранспортеры, бронеавтомобили и другие.

Кроме того, предусмотрена воздушная часть парада Победы. Над центром столицы пролетят 76 вертолетов и самолетов.

В этом году состоялось три репетиции парада Победы на Красной площади – 29 апреля, 4 мая и 7 мая. Всех участников вакцинировали от коронавируса.

В 2021 году в Москве пройдут массовые мероприятия в честь Дня Победы. В прошлом году они были отменены из-за пандемии, а парад перенесли на июнь.

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