РИАМО - 9 мая. На трибунах Красной площади в столице перед началом парада Победы собираются ветераны Великой Отечественной войны и другие гости, передает корреспондент РИАМО.

Парадные расчеты занимают места вдоль ГУМа. Волонтеры помогают ветеранам занять места. Службы безопасности обеспечивают порядок и пропускной режим на Красной площади.

На улице пасмурная прохладная погода, еле моросит дождь, дует холодный ветер. Солдаты надели теплые куртки. Зрители на трибунах укрываются под дождевиками.

Парад Победы начнется в 10:00. В нем примут участие свыше 12 тыс. человек, более 190 единиц военной техники.

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