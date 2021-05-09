РИАМО - 9 мая. В Московской области начали разгонять тучи перед парадом Победы на Красной площади столицы, сообщает РИА Новости.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что тучи начали разгонять на юго-западе региона.

Синоптик в своем Instagram-аккаунте уточнил, что в столице с 10 до 11 часов сохранится сплошная облачность, что является сложными метеорологическими условиями для авиации.

Он добавил, что при такой облачности полет авиагрупп запрещен. Воздушная часть парада может пройти, если тучи над столицей разгонят.

В столице на Красной площади пройдет парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.