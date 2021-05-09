РИАМО - 9 мая. За 8 мая в столице выпало рекордное для этого месяца количество осадков - 40 мм, что составляет почти 80% от майской нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Таким образом, за минувшие сутки был побит максимум не только для 8 мая, который установлен в 2017 году (27,6 мм), но и абсолютный суточный рекорд для всего месяца, зафиксированный в 1976 году (39 мм).

Кроме того, на Балчуге в столице выпало больше осадков - 42 мм. А в подмосковной Немчиновке (Одинцовский округ) выпало больше месячной нормы осадков - 53 мм.

В воскресенье в Московском регионе будет облачно с прояснениями, утром местами может пойти небольшой дождь.