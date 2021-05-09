РИАМО - 9 мая. В День Победы в Московском регионе будет облачно с прояснениями, температура может подняться до плюс 15 градусов, утром местами может пойти небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве будет плюс 11 - плюс 13 градусов, в Подмосковье - плюс 10 - плюс 15. Скорость порывов ветра может достигать 12-14 м/с.

Атмосферное давление поднимется до 750 мм рт. ст. Влажность воздуха составит 50%.

По данным синоптиков, в целом такие погодные условия можно считать благоприятными. При этом людям с аллергией рекомендуют не посещать места, где цветут растения.