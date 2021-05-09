РИАМО - 9 мая. На Тверскую улицу Москвы прибыла военная техника, которая будет участвовать в параде Победы, посвященному 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИАМО.

В этом году по Красной площади проедет 191 единица техники. В их числе боевые бронированные гусеничные машины, бронетранспортеры, бронеавтомобили и так далее.

Также в параде на Красной площади примут участие свыше 12 тыс. человек в составе пеших парадных расчетов. В воздушной части будут участвовать 76 самолетов и вертолетов.

Из-за парада в центре мегаполиса введены ограничения для движения транспорта. Также введен ряд ограничений на нескольких станциях Московского метрополитена. Так, станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход пассажиров и пересадку.

Парад Победы 2021 в Москве: главные новинки вооружений>>