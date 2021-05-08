РИАМО - 8 мая. Из-за праздников, которые будут проводиться в Подмосковье в День Победы, в 18 городских округах временно ограничат движение автомобилей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Водителям рекомендовали быть внимательными, следовать указаниям знаков и планировать свои маршруты заблаговременно.

Изменения в движении автотранспорта будет в Балашихе, Богородском округе, Волоколамском округе, Дмитровском округе, Домодедове, Егорьевске, Зарайске, Истре, Коломне, Красногорске, Краснознаменске, Лыткарине, Наро-Фоминском округе, Подольске, Одинцовском округе, Раменском округе, Ступине, Фрязине.

Так, в Зарайске из-за легкоатлетической эстафеты с 09:00 до 09:30 будут закрыты участки улиц Гуляева, Дзержинского, Ленинской, Советской, Кремлевский спуск и площадь Пожарского. В Подольске с 11:00 до 15:00 ограничат движение на улице Рабочей в связи с праздничными мероприятиями, которые пройдут на площади Славы и в парке имени В. Талалихина.

С 10:00 до 13:00 в районе мемориального комплекса в деревне Нефедьево (городской округ Красногорск) будет перекрыто движение транспорта на дороге Волоколамское шоссе — Козино — Нефедьево.

127 площадок подготовили в Подмосковье для запуска фейерверков на День Победы>>