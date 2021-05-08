РИАМО - 8 мая. В столице все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на сильный дождь, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
На улицах мегаполиса дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники «Мосводостока». Работники прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы не допустить скоплений воды.
Под особым контролем в непогоду находятся остановки общественного транспорта и низины.
Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что за субботу в Москве выпало рекордное с 1948 года количество осадков.
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