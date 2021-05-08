РИАМО - 8 мая. В столице, по состоянию на 18:00 субботы, выпало 30 мм осадков, это рекордные показатели с 1948 года, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 30 мм осадков, что составляет 59% месячной нормы, а на Балчуге зафиксировано 34 мм, на Теплом Стане - Дачное 32 мм. Это рекордный показатель для этого дня с 1948 года», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что прежний максимум по осадкам принадлежал 2017 году, тогда в городе выпало 27,6 мм.

Дождь в столице продолжится. В городе до конца суток объявлено экстренное предупреждение из‑за ливня.

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