РИАМО - 9 мая. В столице в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вечером в воскресенье салютный дивизион Западного военного округа запустит праздничный артиллерийский салют из 16 точек. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Праздничные залпы прозвучат с площадок в Парке Победы, Лужнецкой набережной (две точки), Лианозове, ВВЦ, Измайловском парке, Ново-Переделкине, парке «Кузьминки».

Также салюты будут запускать в районах Нагатинский затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, а еще в Зеленограде и Троицке.

В столице прозвучат свыше 12 тыс. залпов. Также небо мегаполиса в честь праздника украсит уникальный салют в виде флага РФ.

Диаметр запускаемых праздничных фейерверков превысит 300 м. Звуковое сопровождение салюта обеспечат с помощью пушек ЗИС-3 времен ВОВ.

Также в День Победы в центре столицы пройдет парад.​

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