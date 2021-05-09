РИАМО - 9 мая. Традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет в этом году онлайн из-за пандемии Covid-19, оно начнется в воскресенье в 15:00 по местному времени в каждом регионе России.

На сайте акции сбор заявок уже закрыт. Но до 12:00 по московскому времени можно еще успеть подать заявки через соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» или сайт Банка Памяти.

Трансляцию онлайн-шествия можно будет увидеть на сайте 2021.polkrf.ru. Для просмотра необходимо выбрать свой регион. Кроме того, транслировать шествие будут соцсети «Одноклассники», «ВКонтакте», различные ТВ-каналы и онлайн-кинотеатры.

Во время трансляции акции на сайте 2021.polkrf.ru можно будет найти информацию о ветеранах ВОВ с помощью поиска по ФИО.

Видеозапись онлайн-шествия можно будет посмотреть и скачать с 12 мая на сайте 2021.polkrf.ru.

Летом данную акцию планируют провести в очном формате. Дата проведения назначена на 24 июня.