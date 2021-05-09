РИАМО - 9 мая. С 9 по 10 мая в столице все парковки стали бесплатными для автомобилистов, кроме парковок со шлагбаумом, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Бесплатно можно будет припарковать машину и на тех улицах мегаполиса, где действует повышенный тариф.

Автолюбителей попросили соблюдать ПДД и парковать машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не было помех для пешеходов и общественного транспорта.

По всем вопросам о парковке в городе следует звонить в единый контакт-центр: +7-495-539-54-54 либо 3210 (бесплатный номер для мобильных телефонов).

В воскресенье в городе пройдет парад Победы. На участках улиц и трасс, которые будут временно закрыты для прохода техники и колонн, участвующих в мероприятии, парковка запрещена.