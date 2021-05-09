РИАМО - 9 мая. На Красной площади в столице проведут парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, по брусчатке в центре Москвы пройдут военные, кадеты, проедут танки и ракетные комплексы.

Каждый год 9 мая на Красной площади проходит парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В прошлом году из-за пандемии коронавируса парад перенесли на июнь.

Участники парада

В параде примут участие свыше 12 тыс. человек, среди которых военные, слушатели и курсанты военно-учебных заведений страны, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадеты, юнармейцы, подразделения МЧС, Росгвардии, а еще пограничных войск ФСБ России.

Также в параде примут участие свыше 190 единиц военной техники и 76 самолетов и вертолетов.

В составе механизированной колонны по Красной площади проедут танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», ракетный комплекс «Искандер-М», самоходная гаубица МСТА-С, зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2» и другая военная техника. Главной новинкой станет бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-ПВО».

Ограничения из-за парада

В столице из-за парада будет ограничено движение транспорта. В воскресенье перекроют улицы в центре города, Звенигородское, Минское шоссе и участки Садового кольца.

Еще в центре и на северо-западе мегаполиса изменятся маршруты наземного пассажирского транспорта.

С 05:30 воскресенья и до окончания парада станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать для пассажиров только на вход и пересадку пассажиров, станция «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку.

Еще при прохождении колонн могут вводиться временные ограничения на выход пассажиров со станций метрополитена «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка», «Китай-город».

Изменения в работе коснутся и станции метро «Парк Победы». С открытия и до 22:00 станционный вестибюль №1 (выходы 1–5) будет работать только на выход пассажиров, а вестибюль №2 (выход 6) - только на вход. С 22:00 до окончания работы подземки вестибюль №1 будет открыт в обычном режиме.

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