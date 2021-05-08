РИАМО - 8 мая. На территории Москвы объявили экстренное предупреждение из-за очень сильного дождя до конца суток, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Горожанам рекомендовали быть внимательными и осторожными в непогоду, а также не оставлять детей без присмотра.

Автолюбителям посоветовали снизить скорость при движении по дорогам города, а также не совершать резких обгонов, перестроений и опережений.

В случае необходимости горожанам советуют звонить по телефону «101» или единому телефону доверия ГУ МЧС России по столице: 8-495-637-22-22.