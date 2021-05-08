РИАМО - 8 мая. В субботу в столице выпало 57% от месячной нормы осадков, этот день стал самым дождливым в городе с начала этого года, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По данным на 18:00, в Москве выпало 30 мм осадков, что составило около 57% от месячной нормы», - сказала Позднякова.

Она добавила, что дождь еще продолжает идти и есть вероятность, что будет побит рекорд 2017 года.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в ночь на 9 мая в Москве может пойти мокрый снег.

Также в городе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра с порывами до 15 м/с до 22 часов 9 мая, из-за сильного дождя – до 06:00 9 мая.

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