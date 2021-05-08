РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В Москве подольские поисковики возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в субботу, сообщили в местном отделении всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В преддверии Дня Победы по приглашению сопредседателя Центрального штаба ОНФ, ответственного секретаря «Поискового движения России» Елены Цунаевой, подольские поисковики, члены военно-патриотического объединения «Память» (юнармейский поисковый отряд «Витязь-Быково» Быковской школы) приняли участие в торжественном возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен в Москве.

В текущем году 9 мая в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади состоится военный парад, а первые лица страны по традиции возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Подготовка к мероприятию начинается задолго до значимой даты, и неотъемлемой ее частью является профилактика горелки Вечного огня. 8 мая 2021 года исполняется 54 года со дня зажжения Вечного огня в Александровском саду в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны.

По словам Цунаевой, в субботу дань памяти павшим отдали активисты поискового движения России. Несмотря на свой юный возраст, ребята вносят весомый вклад в сохранение памяти о важнейших событиях в истории нашей страны и восстановление картины судеб погибших защитников Отечества.