РИАМО - 8 мая. Президент России Владимир Путин отметил, что в стране делают все возможное для того, чтобы мигрантам было комфортно в РФ, так как в стране не хватает рабочих в некоторых отраслях экономики. Об этом сообщает Газета.ru.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», – отметил глава государства.

Встреча лидеров стран прошла в Москве в субботу.