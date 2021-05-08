РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) -8 мая. Депутаты Люберец проконтролируют исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в своем послании к Федеральному собранию, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Депутаты Совета депутатов Люберец Сергей Беляев и Вячеслав Губин совместно с начальником управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по городским округам Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино, куратором партийного проекта «Крепкая Семья» Викторией Балаховской обсудили реализацию социальных инициатив «Единой России», которые ранее Владимир Путин поддержал в своем ежегодном послании.

«Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному собранию и определил срок их исполнения. В их числе – пакет социальных предложений «Единой России», таких как: оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, увеличение числа мобильных поликлиник и закупка школьных автобусов. Теперь важно должным образом реализовать эти инициативы на территории округа», - сказал Беляев.

Согласно документу, с 1 июля по инициативе партии увеличат выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Размер пособия составит половину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.

Президент также подписал поручение о возврате половины стоимости путевок в детские лагеря – с таким предложением ранее выступала «Единая Россия». Мера начнет действовать с 15 мая.

По поручению главы государства с 1 июля начнут выплачивать и пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после послания президента внесла «Единая Россия». Их получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе.