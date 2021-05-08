РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Подольская команда стала серебряным призером турнира среди любителей в Ленинградской области, сообщил «РИАМО в Подольске» капитан команды Сергей Круглов.

Турнир по хоккею среди любительских команд «Кубок Победы» 2021 года проходил 7-8 мая в городе Кириши Ленинградской области.

«Подольская команда по хоккею в тяжелейшей борьбе заняла 2 место. Более того, подольские спортсмены среди лучших игроков турнира. Так, Александр Грудаков стал лучшим бомбардиром, а Алексей Гришин – лучшим защитником», - сказал Круглов.

Спортсмены поблагодарили компании «Русская кабельная компания» и «Подольский завод специальных кабелей» за помощь в организации участия в турнире.