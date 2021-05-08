РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Двое подольских спортсменов стали призерами чемпионата и первенства России по кикбоксингу, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Челябинске со 2 по 8 мая прошел чемпионат и первенство России по кикбоксингу. Представители подольского спортивного клуба «Цезарь» показали высокие результаты. Так, Борис Шикунов одержал победу в весе 63,5 кг, а Артем Рябов стал бронзовым призером в весовой категории 71 кг.

В этом году соревнования собрали рекордное количество участников - 1962 спортсменов со всех уголков России. Подольских спортсменов поздравили с высокими результатами и пожелали успехов.