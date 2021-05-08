РИАМО - 8 мая. В столице и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности продлили до 22:00 9 мая из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра с порывами до 15 м/с будет действовать в регионе до 22 часов 9 мая. Также «желтый» уровень объявлен из-за сильного дождя. В столице – до 06:00 9 мая, в Подмосковье – до 08:00 9 мая.

Аналогичный уровень опасности погоды действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Калужской, Липецкой и Воронежской областей.

В регионе 9 мая будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Ночью температура будет плюс 4 - плюс 6 градусов, днем – плюс 11 – плюс 13 градусов.