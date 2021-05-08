РИАМО - 8 мая. Певицу и телеведущую Ольгу Бузову выписали из больницы, дальнейшее лечение она будет проходить дома, сообщила Бузова в своем Instagram-аккаунте.
«Поймала себя на мысли, что уже пятый день с одной прической. А это значит, что девочка идет на поправку. Ура! Мой лечащий врач отпустил «болеть» меня домой», - написала Бузова.
35-летнюю Бузову прооперировали в одной из московских клиник под общим наркозом 5 мая. При этом родственники телеведущей отказались давать комментарии по поводу ее здоровья.
Что случилось с певицей по-прежнему неизвестно.
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