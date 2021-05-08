РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В подмосковном Подольске рассмотрят вопрос об ограничении движения на улице Мичурина в микрорайоне Климовск до 30 июля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой ограничить движение на одной из улиц в микрорайоне Климовск. Он рассказал, что на улице Мичурина проходит дорога. Расстояние от дороги до дома не больше пяти метров, что является грубым нарушением.

Администрация округа рассмотрела данное обращение и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения.

В соответствии со статьей ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Вопрос ограничения движения на вышеуказанном участке автомобильной дороги будет рассмотрен на комиссии по «Безопасности дорожного движения» совместно с ГИБДД и другими заинтересованными организациями в срок до 30 июля.