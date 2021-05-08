РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 мая. Праздничные салюты в честь Дня Победы запустят на четырех площадках в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В муниципалитете все культурно-массовые мероприятия отменены из-за пандемии Covud-19, но праздничные фейерверки будут запускать.

Салюты запустят около ДК «Луч» в селе Петрово-Дальнее (ул. Школьная, д. 24), начало в 21:00, на спортплощадке вблизи домов №10 и 14 на Красногорском бульваре, начало в 22:00.

Еще один запуск пройдет возле памятника инженерно-штурмовым бригадам у дома №2 на ул. Школьной в поселке Нахабино, начало в 22:00. Также фейерверк запустят на стадионе «Зоркий» в Красногорске, начало в 22:00 (проход на территорию стадиона будет возможен с 21:00).

Жителям и гостям городского округа напомнили об использовании защитных масок и соблюдении социальной дистанции.