РИАМО - 8 мая. С 05:30 до окончания парада Победы станции метрополитена «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте городской подземки.

Также станция метро «Библиотека им. Ленина» будет работать только на пересадку.

Кроме того, на время построения колонн военной техники, участвующей в параде, и ее прохождения по Тверской улице возможны ситуативные ограничения выхода со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы, «Китай-город» в сторону улиц Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

Еще с 05:30 до 22:00 вестибюль №1 (выходы 1–5) станции метро «Парк Победы» будет работать только на выход пассажиров, а вестибюль №2 (выход 6) только на вход. С 22:00 и до закрытия подземки вестибюль №1 будет работать в штатном режиме.

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